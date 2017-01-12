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12.01.17 / 10:48 Новости / Россия и мир / Финансы

Brent торгуется выше $55 за баррель

Прирост в цене на 0,5%

нефть добычаНефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE выше отметки $55 за баррель. По фиксингу на 10:30 по московскому времени цена февральского фьючерса равна $55,38.

Прирост стоимости фьючерса составил 0,5%. В то же время WTI торгуется по $52,37 за баррель. Цена на бочку нефти этой марки выросла на 0,2%.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отметил, что накануне динамика нефтяных котировок почти не влияла на рублевые пары в первой половине дня. При этом вечером стало известно, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 4,1 млн баррелей при прогнозе в 1,16 млн баррелей. Всего запасы составляют 483,1 млн баррелей. Добыча нефти также выросла. В результате черное золото накануне торговалось в минусе.

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