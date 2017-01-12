Регулятор отозвал лицензии у 97 банков в России в 2016 году А также 69 лицензий страховых компаний

Центральный Банк России отозвал лицензии у 97 банков в прошлом году. Об этом в четверг сообщил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд.

По словам Горегялда, 69 банков признали банкротами. Также регулятор отозвал 17 лицнзий НПФ, 32 лицензии управляющих компаний и 69 лицензий страховых компаний.

Добавим, в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что за период с 2013 году регулятор отозвал лицензии у 291 банка. У большей части кредитных учреждений во время проверки обнаружили недостоверную отчетность. У 205 банков , по оценке временной администрации, стоимость активов составила лишь 40% от величины активов по отчетности самих банков.