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12.01.17 / 15:41 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Регулятор отозвал лицензии у 97 банков в России в 2016 году

А также 69 лицензий страховых компаний

Центробанк ЦБЦентральный Банк России отозвал лицензии у 97 банков в прошлом году. Об этом в четверг сообщил главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд.

По словам Горегялда, 69 банков признали банкротами. Также регулятор отозвал 17 лицнзий НПФ, 32 лицензии управляющих компаний и 69 лицензий страховых компаний.

Добавим, в ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что за период с 2013 году регулятор отозвал лицензии у 291 банка. У большей части кредитных учреждений во время проверки обнаружили недостоверную отчетность. У 205 банков , по оценке временной администрации, стоимость активов составила лишь 40% от величины активов по отчетности самих банков.

По материалам: tass.ru
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