Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,56% ВВП Ранее Минфин ухудшил прогноз дефицита бюджета до 3,7% ВВП

Дефицит бюджет России по итогам 2016 года составил 3,56% ВВП. Об этом сообщил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее Силуанов заявлял, что дефицит бюджета в 2016 году может быть ниже 3,7% ВВП. Минфин, в свою очередь, ранее ухудшил прогноз по дефициту бюджета до 3,7% ВВП с 3,5%.

напомним, накануне международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году. В агентстве ожидают, что рост экономики страны составит 1%, против ранее прогнозировавшихся 1,5%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, говорил, что ВВП в текущем году может вырасти на 2% год к году.