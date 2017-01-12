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12.01.17 / 17:21 Новости / Россия и мир

Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,56% ВВП

Ранее Минфин ухудшил прогноз дефицита бюджета до 3,7% ВВП

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаДефицит бюджет России по итогам 2016 года составил 3,56% ВВП. Об этом сообщил в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее Силуанов заявлял, что дефицит бюджета в 2016 году может быть ниже 3,7% ВВП. Минфин, в свою очередь, ранее ухудшил прогноз по дефициту бюджета до 3,7% ВВП с 3,5%.

напомним, накануне международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году. В агентстве ожидают, что рост экономики страны составит 1%, против ранее прогнозировавшихся 1,5%.  Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, говорил, что ВВП в текущем году может вырасти на 2% год к году.

По материалам: tass.ru
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