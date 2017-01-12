Нацразведка США отвергла причастность к докладу о Трампе Такой доклад "крайне губительный" для безопасности США

Разведка США не имеет отношения к докладу о компромате на избранного президента Дональда Трампа. Об этом в среду заявил глава американской нацразведки Джеймс Клэппер, передает Reuters.

Клэппер также сообщил, что обсудил этот вопрос с Трампом. Директор нацразведки добавил, что и он, и избранный президент США считают, что такие утечки «крайне губительный» для безопасности государства.

Накануне газета Buzzfeed News опубликовала неподтвержденное досье о том, что Кремль обладает компрометирующими данными о Трампе. По информации СМИ, речь идет о видеозаписях из отеля «Ритц-Карлтон» в Москве. Позже сам Трамп заявил, что это досье является «фейком». По его словам, это напоминает «охоту на ведьм».