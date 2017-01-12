Досье на Трампа составили экс-разведчики фирмы Orbis Business – СМИ В ней работают экс-сотрудники британских служб безопасности

Автором досье о сборе российской стороной компромата на избранного президента США Дональда Трампа является лондонская компания Orbis Business Intelligence Ltd. Об этом в среду сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, компания Orbis Business состоит преимущественно из сотрудников британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных компаний. Лидерами организации возможно являются экс-агенты служб безопасности Великобритании Кристофер Стил и Кристофер Борроуз.

На данный момент Стил никак не прокомментировал появление досье на Трампа. При этом Борроуз сообщил изданию, что «не стал бы ни подтверждать, ни отрицать» причастность Orbis Business к подготовке этого документа.

Напомним, 10 января издание Buzzfeed News опубликовало неподтвержденное досье о том, что Кремль обладает компрометирующими сведениями об избранном президенте США Дональде Трампе. По данным СМИ, речь идет о записи из отеля «Ритц-Карлтон» в Москве. Сам Трамп назвал опубликованное досье «фейком». По его словам, такого рода действия СМИ напоминают «охоту на ведьм».