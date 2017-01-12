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12.01.17 / 18:49 Новости / Россия и мир / Спорт

Дзагоев не уйдет из ЦСКА в это межсезонье – источник

Несмотря на интерес клубов английской Преьмер-лиги

дзагоевРоссийский полузащитник Алан Дзагоев не покинет ЦСКА в это зимнее трансферное окно. Об этом в четверг АБН сообщил источник, близкий к руководству армейского клуба.

По информации источника, на Дзагоева претендовали такие клубы, как «Вест Хэм», «Эвертон», «Суонси» и «Саутгемптон». «Был интерес со стороны топ-клуба из Китая, но Алан сразу сказал, что это не интересно, приоритет – только Европа», — заявил агент футболиста Антон Астафьев.

Отметим, в это межсезонье команду уже покинули Страндберг и Цауня. Шведский нападающий перешел в бельгийский «Брюгге», а латвиец ушел на правах свободного агента. На смену им в ЦСКА из аренды вернулись Витиньо и Васин. Селекционеры клуба намерены приобрести в это трансферное окно нового нападающего.

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