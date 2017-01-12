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12.01.17 / 16:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский Центр выставочных и музейных проектов возьмет в лизинг два авто

Общей стоимостью около 5 млн рублей

Hyundai GenesisПетербургский Центр выставочных музейных проектов купит два легковых автомобиля. Накануне организация опубликовала на сайте «Госзакупки» два соответствующих запроса котировок.

Машины возьмут по договору лизинга. Организации нужен автомобиль бизнес-класса Hundai Genesis и седан D-класса Kia Optima. Оба в комплектации luxe. Их средняя стоимость – около 3 и 2 млн рублей соответственно.

Напомним, Центр выставочных и музейных проектов был создан в 2016 году. Это ОАО со 100%-ным городским участием. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, центр будет работать над созданием комплекса, посвященного обороне и блокаде Ленинграда. Также он должен проводить исследования и конференции.

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