Петербургский Центр выставочных и музейных проектов возьмет в лизинг два авто Общей стоимостью около 5 млн рублей

Петербургский Центр выставочных музейных проектов купит два легковых автомобиля. Накануне организация опубликовала на сайте «Госзакупки» два соответствующих запроса котировок.

Машины возьмут по договору лизинга. Организации нужен автомобиль бизнес-класса Hundai Genesis и седан D-класса Kia Optima. Оба в комплектации luxe. Их средняя стоимость – около 3 и 2 млн рублей соответственно.

Напомним, Центр выставочных и музейных проектов был создан в 2016 году. Это ОАО со 100%-ным городским участием. По словам губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, центр будет работать над созданием комплекса, посвященного обороне и блокаде Ленинграда. Также он должен проводить исследования и конференции.