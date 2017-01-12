Операторов обяжут обмениваться трафиком через государственную систему В прежней версии поправок к закону «О связи» этого не было

Минкомсвязи хочет обязать интернет-операторов подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. Об этом в среду со ссылкой на поправки к закону «О связи» сообщает газета «Коммерсантъ»

Ведомство предлагает обязать операторов пользоваться Государственной информационной системой обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС). В таком случае ГИС будет получать данные о маршрутах трафика. Предполагается, что работа системы будет финансироваться из резерва универсального обслуживания, который содержится за счет крупнейших операторов.

Напомним, в изначальной версии законопроекта за операторами закреплялось право использовать или не использовать ГИС. Предлагается, что этот законодательный акт закрепит в законе «О связи» понятия IP-адреса, а также самого российского национального сегмента сети. В законе также должны закрепиться понятия точки обмена трафиком и ее владельца. Кроме того, в нем должна пойти речь о реестре имен национальных доменных зон «.ru», «.рф» и об их администрации.