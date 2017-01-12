РПЦ получит Исаакиевский собор на 49 лет Договор о передаче должны подписать в течение 24 месяцев

РПЦ получит Исаакиевский собор на 49 лет. Это следует из распоряжения, опубликованного в четверг на сайте комитета имущественных отношений.

Документ был подписан 30 декабря. КИО опубликовал его в январе. Изъять Исаакиевский собор из оперативного управления нынешнего владельца должны до 1 марта. Представить сведения о составе и свойствах музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда РФ, которые находятся в соборе – до 1 июня. Договор о передаче объекта РПЦ, согласно тексту распоряжения, должен быть подписан в течение 24 месяцев.

Напомним, о том, что вопрос о передаче РПЦ Исаакиевского собора решен, губернатор Георгий Полтавченко сообщил в начале 2017 года. В 2015 году градоначальник отказал церкви в притязаниях на музей-памятник, объяснив это экономическими соображениями. В пятницу у Исаакиевского собора депутаты ЗакСа Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») проведут открытую встречу с избирателями, на которой обсудят судьбу собора. Они выступают против его передачи РПЦ. Отметим, в четверг Резник сообщил, что на днях в его адрес поступила угроза в связи с его позицией по Исаакиевскому собору.