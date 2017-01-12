В РПЦ пообещали сделать вход в Исаакиевский собор бесплатным А работу музея расширят

В Русской православной церкви пообещали аннулировать плату за вход в Исаакиевский собор. Об этом в четверг заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Владимир Легойда.

Музейную работу Исаакия не только сохранят, но и расширят, отметил Легойда. «Церковь находится в конструктивном диалоге с Минкультом», — сказал он.

Напомним, в настоящий момент вход в музей стоит 250 рублей. Доходы от покупок билетов в музей составляют 93% всех доходов Исаакиевского собора, сообщили власти.

На этой неделе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в РПЦ. Позже в Смольном объяснили, что здание останется в собственности Петербурга, а РПЦ получит его в безвозмездное пользование.