Путин, Obamacare и «пакет Яровой». Итоги четверга

Американский сенат проголосовал за отмену Obamacare. За начало процедуры отмены реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы высказался 51 сенатор. Против проголосовали 48 человек.
В правительстве обсудят отмену «пакета Яровой». Экспертная группа проведет заседание 19 января, на нем, в частности, рассмотрят возможность модификации документа
Путин поговорил по телефону с президентами Казастана и Турции. С Нурсултаном Назарбаевым Путин обсудил предстоящую встречу по сирийскому урегулированию, которая пройдет в Астане. С Реджепом Тайипом Эрдоганом российский президент поговорил о ситуации в Сирии.
ЦБ в 2016 году отозвал лицензии у 97 банков. Кроме того, регулятор признал 69 кредитных организаций банкротами и отозвал лицензии у 17 НПФ.
Президент России Владимир Путин назначил нового главу Адыгеи. Им стал Мурат Кумпиолов. Аслан Тхакушинов был освобожден от должности.