Путин, Obamacare и «пакет Яровой». Итоги четверга

Сенат США проголосовал за отмену Obamacare, в правительстве намерены обсудить отмену «пакета Яровой», а ЦБ рассказал о том, сколько банков лишились лицензии в 2016 году. Владимир Путин, в то же время, провел телефонные переговоры с лидерами Казахстана и Турции и назначил нового главу Адыгеи.

Американский сенат проголосовал за отмену Obamacare. За начало процедуры отмены реформы здравоохранения уходящего президента США Барака Обамы высказался 51 сенатор. Против проголосовали 48 человек.

В правительстве обсудят отмену «пакета Яровой». Экспертная группа проведет заседание 19 января, на нем, в частности, рассмотрят возможность модификации документа

Путин поговорил по телефону с президентами Казастана и Турции. С Нурсултаном Назарбаевым Путин обсудил предстоящую встречу по сирийскому урегулированию, которая пройдет в Астане. С Реджепом Тайипом Эрдоганом российский президент поговорил о ситуации в Сирии.

ЦБ в 2016 году отозвал лицензии у 97 банков. Кроме того, регулятор признал 69 кредитных организаций банкротами и отозвал лицензии у 17 НПФ.

Президент России Владимир Путин назначил нового главу Адыгеи. Им стал Мурат Кумпиолов. Аслан Тхакушинов был освобожден от должности.