Генерал Джеймс Мэттис получил разрешение стать министром обороны США Комиссия сената сделала исключение

Сенатская комиссия дала разрешение экс-генералу Джеймсу Мэттису выдвигаться на пост министра обороны США. Кандидат выступил перед парламентариями в четверг

Разрешение Мэттису было дано в порядке исключения. По правилам этот пост должно занимать гражданское лицо, которое уволилось из вооруженных сил более семи лет назад.

Добавим, такое разрешение занять пост главы Пентагона – второе за всю история США. Впервые исключение было сделано в 1950 году. Тогда разрешение получил Джордж Маршалл. Он возглавил минобороны во время президентства Гарри Трумана.