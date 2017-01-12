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12.01.17 / 21:56 Новости / Политика / Россия и мир

Генерал Джеймс Мэттис получил разрешение стать министром обороны США

Комиссия сената сделала исключение

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Сенатская комиссия дала разрешение экс-генералу Джеймсу Мэттису выдвигаться на пост министра обороны США. Кандидат выступил перед парламентариями в четверг

Разрешение Мэттису было дано в порядке исключения. По правилам этот пост должно занимать гражданское лицо, которое уволилось из вооруженных сил более семи лет назад.

Добавим, такое разрешение занять пост главы Пентагона – второе за всю история США. Впервые исключение было сделано в 1950 году. Тогда разрешение получил Джордж Маршалл. Он возглавил минобороны во время президентства Гарри Трумана.

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