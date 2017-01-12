ЖК «Династия» в Петербурге введут в июне 2017 года Застройщик ООО «Адмирал»

ЖК «Династия» в Петербурге готовят к вводу в июне 2017 года. Об этом в четверг рассказали в комитете по строительству Петербурга.

ЖК находится в Петергофе на улице Фабричной, 15, литер Д. Застройщик — ООО «Адмирал».

Новый инвестор ООО «Гарант-Держава» заключил договор цессии, в соответствии с которым инвестор перечислил аванс ПАО Банку «Финансовая Корпорация Открытие». После этого на площадку выйдет генподрядчик.

Компания разработала схему погашения долга перед поставщиками электроэнергии. Следующее совещание по объекту назначили на первую декаду февраля.

Напомним, сроки сдачи ЖК «Династия» неоднократно переносили. Изначально передачу квартир планировали на конец 2014 года. Строительные работы остановили. В октябре 2016 года в отношении застройщика ООО «Адмирал» арбитраж Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения. Рассмотрение дела о банкротстве назначили на 29 марта 2017 года.