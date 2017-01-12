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12.01.17 / 12:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Каменный мост в Петербурге отреставрируют до конца 2017 года

На реставрацию выделят около 60 млн рублей

Фото topinworld.ru

Фото topinworld.ru

Каменный мост в Петербурге отреставрируют до конца 2017 года. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в четверг.

Как сообщили городские власти, на реставрационные работы выделят порядка 60 млн рублей. От подрядчика потребуют сохранить первоначальный облик, так как мост занесен в список культурного наследия.

Отметим, 11 января власти Петербурга закрыли Банковский мост для подготовки к демонтажу грифонов. Возле моста ограничат дорожное движение по набережной канала Грибоедова. Ранее специалисты планировали убрать скульптуры еще 21 декабря, но продлили обследование каменных львов, чтобы не испортить их при демонтаже. Мост откроют для движения к 17 января.

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