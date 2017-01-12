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12.01.17 / 19:25 Новости / Россия и мир

Летную испытательную базу в Казани реконструируют за 883 млн рублей

Машины и оборудование для базы приобретут за 117,5 млн рублей

На реконструкцию летно-испытательной базы  ПАО «Туполев» в Казани потратят 883 млн рублей. Информацию об этом в четверг разместили на портале госзакупок.

Машины и оборудование для базы приобретут за 117,5 млн рублей. Еще 765,5 млн рублей потратят на строительно-монтажные работы. Площадь реконструкции — 17,5 тыс. кв. м. Исполнитель должен будет выполнить работы до 2020 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 января. Рассмотрение заявок запланировано на 9 февраля. Итоги торгов подведут 27 февраля.

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