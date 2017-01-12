Коллекторы-разбойники уходят в прошлое?

Многочисленные телепередачи специально или исключительно в погоне за рейтингом продолжают пугать население жестокими «коллекторами» – накаченными бритоголовыми быками в черных куртках, сильно похожих на братков из недалеких девяностых.

Дмитрий Курдесов Руководитель движения «За безопасность»

Рябит в глазах от типичных историй, связанных с «коллекторами»: телефонные звонки с угрозами, неприятные текстовые сообщения, надписи на стенах в подъезде, клей в замочных скважинах, снова угрозы, но уже в адрес соседей должников, список можно продолжить.

Пишу «коллекторы» в кавычках, потому что подобные персонажи никакого отношения к коллекторам без кавычек не имеют. Если бандит называет себя коллектором, то он все равно остается бандитом, а его «аргументы» или «методы урегулирования», пересекающиеся со статьями Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, отдают криминальным запашком.

С бандитами, выдающими себя за коллекторов, должны бороться полиция и Следственный комитет, чтобы в первую очередь пресечь пока еще зачатки беспредела. С 1 января 2017 года для защиты добропорядочных должников и в помощь полиции вступили в силу новые правила, которые должны отрегулировать деятельность коллекторов как настоящих, так и мнимых.

Теперь коллекторы, чтобы продолжать свою деятельность, должны получить бумагу вроде лицензии в Министерстве юстиции, заплатить пошлину 100 тысяч рублей. Новые правила наложили на коллекторов достаточной количество запретов. Коллекторам запрещено донимать должников вечером, ночью и утром, звонить чаще одного раза в день и двух раз в неделю, и самое важное – коллектор имеет право позвонить или заговорить с должником лично только после четырех месяцев просроченного кредита.

Как будут работать новые правила, покажет ближайшее будущее. Я буду внимательно следить за правоприменительной практикой. Ведь важно не просто сделать вид залатанных дыр, то есть на бумаге ликвидировать огромные пробелы в законодательстве, а внедрить такую универсальную и работающую правовую систему, которая стала бы частью финансовой культуры России.

Нередко следом за критикой «коллекторов» звучат поучительные мнения всезнаек и их извечный вопрос: зачем брали кредит? Вопрос, конечно, справедливый. Но, во-первых, проработав год или более на одном и том же предприятии, у любого человека однажды возникает естественное ощущение стабильности – работа (зарплата) будет всегда, а планы на жизнь с этого момента больше не ограничиваются двумя-тремя месяцами. Но никто не застрахован от потери работы.

И во-вторых, кредит – обычная сложившаяся веками процедура взаимодействия физических и юридических лиц с финансовыми организациями, наличие которых характеризует наше государство как капиталистическое и развитое. Ни один бизнес не начинается без кредитов, и чтобы не говорил Карл Маркс, первоначальный капитал уже может не носить криминальный оттенок.

Кредит может понадобиться любому человеку. На лечение – заболел он сам или его родственник; на починку автомобиля, который «кормила» всю семью; ипотека. Причин много, однако всегда следует соизмерять свои силы и сумму взятого кредита. К сожалению, не все люди понимают, что кредит – это не бесконечная история, нельзя вечно загонять себя в долги, рано или поздно банк или другое кредитное учреждение попросит свои деньги обратно.

Я, безусловно, осуждают тех, кто берет кредит, чаще всего – микрозайм от 5-15 тысяч рублей, заранее зная, что ничего отдавать не будет. Чаще всего подобные должники – банальные пьяницы. Именно они становятся первыми, к кому приходят так называемые «коллекторы». Крупные банки с репутацией предпочитают иметь дело с клиентами, которые в состоянии выплатить кредит, а микрозаймы разного пошива конторы выдают любому, лишь был бы помятый паспорт при себе.

Обычное бандиты-«коллекторы» имеют прямое отношение к микрофинансовым организациям, но с 1 января, еще раз напомню, настоящие коллекторы не могут заниматься никакой другой деятельностью. Проще говоря, если выяснится, что коллектор имеет отношение к финансовой организации, на него наложат штраф. Впрочем, как писал выше, время покажет, как закон будет работать.

Проблем с коллекторами не существовало, если бы человек не стремился к благополучию, наивно полагая, что счастье кроется во владении чем-либо. Кредит самый простой способ получить желанную вещь, но прежде чем зайти в банк предлагаю подумать, так ли нужен новый мобильный телефон или планшет? Ведь, согласитесь, рациональнее взять кредит и купить на него удочку, чтобы наловить много рыбы…