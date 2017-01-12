РПЦ не станет запрещать посещение колоннады Исаакиевского собора Ограничение на вход в собор введут только на время служб

Русская православная церковь не станет запрещать посещение колоннады Исаакиевского собора. Об этом в четверг заявил глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов).

Он сказал, что собор продолжит получать доходы от проведения экскурсий. Для этого, возможно, создадут экскурсионное бюро. Но все подобные высказывания «лежат в области предположений», заявил епископ. Также он рассказал, что вход в здание будут ограничивать только на время церковных служб.

Ранее в РПЦ заявили, что вход в музей сделают бесплатным. При этом 93% всех доходов музея составляли продажи входных билетов в собор. Их стоимость составляла 250 рублей. Исаакиевский собор решили передать РПЦ в безвозмездное пользование.