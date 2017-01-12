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12.01.17 / 23:33 Новости / Политика / Россия и мир

Разведка проинформировала Обаму о «компромате на Трампа» — Байден

Президент США не проявил к этому особый интерес

компромат на ТрампаВице-президент США Джо Байден подтвердил, что главы разведки проинформировали Барака Обаму о возможном наличие у России компромата на избранного президента Дональда Трампа. Об этом Байден сообщил в четверг Associated Press.

По словам вице-президента США, информация об этом глава Нацразведки Джеймс Клеппер сообщил во время брифинга в ходе своего вступления о «вмешательстве России» в ход выборов в США. Байден добавил, что президент Обама не проявил к теме «компромата на Трампа» особого интереса. Вице-президент отметил, что президент США не запросил у разведки дополнительной информации об этом.

Ранее издание BazzFeed опубликовало документ, который, как оно утверждает, был получен от экс-агента британской разведки. В нем указано, что Россия оказывает влияние на Трампа уже на протяжении пяти лет. В материале также сообщаются детали поездки миллиардера в Москву. Позже Трамп назвал эту информацию «фейковыми новостями» .

По материалам: ap.org
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