Разведка проинформировала Обаму о «компромате на Трампа» — Байден Президент США не проявил к этому особый интерес

Вице-президент США Джо Байден подтвердил, что главы разведки проинформировали Барака Обаму о возможном наличие у России компромата на избранного президента Дональда Трампа. Об этом Байден сообщил в четверг Associated Press.

По словам вице-президента США, информация об этом глава Нацразведки Джеймс Клеппер сообщил во время брифинга в ходе своего вступления о «вмешательстве России» в ход выборов в США. Байден добавил, что президент Обама не проявил к теме «компромата на Трампа» особого интереса. Вице-президент отметил, что президент США не запросил у разведки дополнительной информации об этом.

Ранее издание BazzFeed опубликовало документ, который, как оно утверждает, был получен от экс-агента британской разведки. В нем указано, что Россия оказывает влияние на Трампа уже на протяжении пяти лет. В материале также сообщаются детали поездки миллиардера в Москву. Позже Трамп назвал эту информацию «фейковыми новостями» .