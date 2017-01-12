Медведев поручил ужесточить правила розничной торговли лекарствами со спиртом В рамках исполнения указа Владимира Путина

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ужесточить правила розничной торговли лекарствами, в которых содержится спирт. Об этом сообщили в правительстве в четверг.

«Минпромторгу, Минфину, Минздраву, и Минсельхозу России обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения», — говорится в сообщении правительства. Поручение дано в рамках исполнения указал президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». Вместо этилового спирта при его производстве использовали метиловый. Пострадали 123 человека. Из них скончались 76 человек.