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12.01.17 / 14:11 Новости / Россия и мир

Медведев поручил ужесточить правила розничной торговли лекарствами со спиртом

В рамках исполнения указа Владимира Путина

медвед хитренькийПремьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение ужесточить правила розничной торговли лекарствами, в которых содержится спирт. Об этом сообщили в правительстве в четверг.

«Минпромторгу, Минфину, Минздраву, и Минсельхозу России обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения», — говорится в сообщении правительства. Поручение дано в рамках исполнения указал президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». Вместо этилового спирта при его производстве использовали метиловый. Пострадали 123 человека. Из них скончались 76 человек.

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