МЧС России получит первый серийный самолет Бе-200ЧС На субсидию в 3,5 млрд рублей

МЧС России получит первый серийный самолет-амфибию производства ТАНТК им. Бериева — Бе-200ЧС. Об этом сообщил в четверг Минпромторг России.

В настоящее время на предприятии в цеху окончательной сборки находятся четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС. Их производят в рамках контракта МЧС России. Стоимость контракта составила 3,5 млрд рублей. До конца 2017 года самолеты должны передать заказчику.

Воздушному судну присвоено имя «Александр Рогозин» в честь известного военного летчика морской авиации и героя Советского Союза. Бе-200ЧС уже отправляли на спасательные операции в странах Европы, а также Индонезии и Израиле. Кроме того, заключены меморандумы о поставке самолетов в Таиланд, Китай, Индонезию и Вьетнам. Первый самолет начнет эксплуатацию в составе Южного регионального центра МЧС России.