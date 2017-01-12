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12.01.17 / 15:53 Новости / Россия и мир

МЧС России получит первый серийный самолет Бе-200ЧС

На субсидию в 3,5 млрд рублей

Фото svpressa.ru

Фото svpressa.ru

МЧС России получит первый серийный самолет-амфибию производства ТАНТК им. Бериева — Бе-200ЧС. Об этом сообщил в четверг Минпромторг России.

В настоящее время на предприятии в цеху окончательной сборки находятся четыре самолета-амфибии Бе-200ЧС. Их производят в рамках контракта МЧС России. Стоимость контракта составила 3,5 млрд рублей. До конца 2017 года самолеты должны передать заказчику.

Воздушному судну присвоено имя «Александр Рогозин» в честь известного военного летчика морской авиации и героя Советского Союза. Бе-200ЧС уже отправляли на спасательные операции в странах Европы, а также Индонезии и Израиле. Кроме того, заключены меморандумы о поставке самолетов в Таиланд, Китай, Индонезию и Вьетнам. Первый самолет начнет эксплуатацию в составе Южного регионального центра МЧС России.

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