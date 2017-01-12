Москву назвали главным инновационным регионом 2016 года Столица опередила лидера 2015 года – Петербург

По итогам прошлого года Москва возглавила список инновационных российских регионов. Об этом сообщили в четверг на Гайдаровском форуме.

Второе место отдано Петербургу, а третье место стабильно занимает Республика Татарстан. С 2012 года эта тройка остается бессменным лидером формирования рейтинга.

Рейтинг разделил регионы страны на сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и слабые. Сильную группу составили 11 субъектов РФ. Кроме лидеров, устойчивое положение заняли Томская область, Новосибирская область, Калужская область, Нижегородская область, Московская область и Самарская область. Отметим, Республика Башкирия и Краснодарский край впервые получили статус сильных инноваторов.

Рейтинг формировался исходя из 29 индикаторов в рамках следующих разделов – «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность» и «Социально-экономические условия инновационной деятельности». Нововведением рейтинга послужили шесть дополнительных индикаторов, объединенных в блок – «Инновационная активность региона».

Гайдаровский форум – одно из самых крупнейших мероприятий в области экономики. С 2010 года традиционно проводится в Москве в память об идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Участие в ежегодной научно-практической конференции принимают представители бизнеса, власти, экспертного сообщества и многие другие.