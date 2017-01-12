Количество звонков абонентов МТС на Северо-Западе в новогоднюю ночь выросло на 4% Число сообщений выросло на 70%

Абоненты МТС на Северо-Западе в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года совершили на 4% больше телефонных звонков, чем в прошлый Новый год. Об этом сообщили в МТС в четверг.

Число сообщений выросло на 70%. В первый час нового года абоненты МТС проговорили почти 19 лет, отправили более 2,5 млн текстовых сообщений и сгенерировали 17 терабайт интернет-трафика.

Ранее оператор «Билайн» сообщил о том, что в новогоднюю ночь его абоненты совершили 943 млн телефонных звонков, против 1 млрд в 2016 году. Количество отправленных 31 декабря сообщений составило 100 млн, что на 25 млн меньше, чем в прошлом году. С 1 по 8 января среднесуточный трафик, сгенерированный абонентами «Билайна» составил более 3 тыс. Тбайт. Это на 26% больше, чем в начале 2016 года.