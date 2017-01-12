Все новости

12.01.17 / 16:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Реконструкцию Муринского парка завершат в 2018 году

Построят лыжероллерную трассу и очистят ручей

Фото АБН

Фото АБН

Реконструкцию Муринского парка в Калининском районе Петербурга завершат к 2018 году. Об этом АБН сообщили в правительстве города в четверг.

Как отметили городские власти, в парке построят лыжероллерную трассу длиной 5 км, прогулочные зоны и детские городки. От Муринского ручья чиновники обещают отвести канализацию. Контроль за выполнением работ займется комиссия по экологической защите населения.

Отметим, реконструкцию Муринского парка инициировал заместитель председателя петербургского парламента V созыва Павел Солтан. Строительные работы планировали начать в III квартале прошлого года, но процесс не запустили из-за задержек при согласовании бюджета. Реконструкции подлежат 45 га между улицей Руставели и Гражданским проспектом.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016