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12.01.17 / 17:10 Новости / Россия и мир / Экономика

МВФ ожидает средние темпы роста экономики в России на уровне 1,5% в год

В ближайшие пять

МВФ unikassa.ruСредней рост российской экономики составит 1,5% в год. Об этом в четверг сообщил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

Такой прогноз Липтон дал на ближайшие пять лет. Он отметил, что для более быстрого роста необходимы изменения политики и реформы, которые повысят потенциал экономики.

Добавим, в октябре МВФ опубликовал прогноз, согласно которому, рост мировой экономики в 2017 году составит 3,4%. В 2018 году рост ожидается на уровне 3,8%. Также Международный валютный фонд ожидает, что в нынешнем году рост ВВП в России составит 1,1%, в 2021- на 1,5%.

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