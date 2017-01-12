СМИ назвали кандидатов на пост главы Росмолодежи Дмитрий Сватковский или Михаил Ведерников

На пост главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) претендуют два кандидата. Об этом в четверг сообщил РБК со ссылкой на информированные источники, близкие к Кремлю.

По данным источника, с большей долей вероятности агентство возглавит вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Также на пост руководителя претендует заместитель полпреда президента в Северно-Кавказском федеральном округе Михаил Ведерников, пишет РБК.

Добавим, окончательное решение должен принять премьер России Дмитрий Медведев, в чьей компетенции находится назначение руководителя Росмолодежи. Предыдущим главой агентства был Сергей Поспелов. После выборов в сентябре он стал первым замглвы аппарата Госдумы. Обязанности главы Росмолодежи в настоящий момент исполняет заместитель Поспелова Алексей Паламарчук.