Количество обучающихся онлайн россиян выросло вдвое Их число достигло 1 млн человек

Число россиян, обучающихся онлайн, выросло вдвое в 2016 году. Об этом говорится в докладе компаний Coursera, «Открытое образование» и «Лекториум», опубликованном в четверг.

Как стало известно газете «КоммерсантЪ», число россиян, использующих онлайн-курсы, достигло отметки в 1 млн человек. Этот показатель вдвое превышает результат за 2015 год.

В докладе также сообщается о региональном разделении по тематике: жители центральной части страны чаще выбирали курсы IT и бизнес-курсы, а население Сибири и Урала предпочло курсы маркетинга, программирования и астрономии. Кроме того, документ также фиксирует рост числа российской студенческой аудитории. Количество студентов, пользующихся платформой Coursera, выросло на 50%. Напомним, платформа была недоступна для жителей Крыма в период с февраля 2015 года по июль 2016.