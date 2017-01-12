Все новости

12.01.17 / 12:42 Новости / Общество / Россия и мир

Количество обучающихся онлайн россиян выросло вдвое

Их число достигло 1 млн человек

Фото img.dni.ru

Фото img.dni.ru

Число россиян, обучающихся онлайн, выросло вдвое в 2016 году. Об этом говорится в докладе компаний  Coursera, «Открытое образование» и «Лекториум», опубликованном в четверг.

Как стало известно газете «КоммерсантЪ», число россиян, использующих онлайн-курсы, достигло отметки в 1 млн человек. Этот показатель вдвое превышает результат за 2015 год.

В докладе также сообщается о региональном разделении по тематике: жители центральной части страны чаще выбирали курсы IT и бизнес-курсы, а население Сибири и Урала предпочло курсы маркетинга, программирования и астрономии. Кроме того, документ также фиксирует рост числа российской студенческой аудитории. Количество студентов, пользующихся платформой Coursera, выросло на 50%. Напомним, платформа была недоступна для жителей Крыма в период с февраля 2015 года по июль 2016.

По материалам: kommersant.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016