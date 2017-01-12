В правительстве 19 января обсудят отмену «пакета Яровой» Или его модификацию

Экспертная рабочая группа 19 января обсудят отмену пакета антитеррористических законов, подготовленных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Об этом в четверг сообщили в Открытом правительстве.

Также экспертная группа рассмотрит возможность модификации принятого закона. Возглавит рабочую группу министр Михаил Абызов. В Открытом правительстве подтвердили, что основная причина обсуждения – это петиция на сайте Российской общественной инициативы, которая набрала 100 тыс. подписей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов в июле 2016 года. Этот пакет законов обязывает операторов мобильной связи хранить данные о звонках, переданных сообщениях и другие в течение трех лет. Интернет-провайдеры должны это делать в течение года. Норма вступит в силу в середине 2018 года. Провайдеры и операторы заявляли, что понесут убытки из-за новых условий законодательства.