Пенсионный возраст в 2017 году не повысят – Топилин «Дискуссия об этом идет постоянно»

Решения о повышения пенсионного возраста в нынешнем году не будет. Об этом в четверг заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

По словам Топилина, дискуссии об увеличении пенсионного возраста идут постоянно. Он уточнил, что министерство труда участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР).

Добавим, в настоящий момент мужчины выходят на пенсию в возрасте 60 лет, а женщины – 55 лет. Осенью депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до 2025 года.

Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин ранее заявил, что для женщин и мужчин нужно установить единый возраст выхода на пенсию. Он считает, что нужно повысить его до 63 лет.