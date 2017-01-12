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12.01.17 / 13:31 Новости / Общество / Россия и мир

Пенсионный возраст в 2017 году не повысят – Топилин

«Дискуссия об этом идет постоянно»

Максим Топилин, фото МинтрудРешения о повышения пенсионного возраста в нынешнем году не будет. Об этом в четверг заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

По словам Топилина, дискуссии об увеличении пенсионного возраста идут постоянно. Он уточнил, что министерство труда участвует в обсуждении экономической стратегии Центра стратегических разработок (ЦСР).

Добавим, в настоящий момент мужчины выходят на пенсию в возрасте 60 лет, а женщины – 55 лет. Осенью депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект запрета на повышение пенсионного возраста до 2025 года.

Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин ранее заявил, что для женщин и мужчин нужно установить единый возраст выхода на пенсию. Он считает, что нужно повысить его до 63 лет.

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