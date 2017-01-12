Пепе может перейти в «Зенит» летом — источник На правах свободного агента

Защитник мадридского «Реала» Пепе может перейти в «Зенит» в следующее трансферное окно. Об этом АБН в четверг сообщил источник, близкий к трансферному отделу петербургского клуба.

По информации источника, руководству испанского клуба не удалось продлить контракт с защитником, и Пепе в летнее межсезонье покинет «Реал» на правах свободного агента. Селекционеры петербуржцев намерены при помощи 33-летнего португальца укрепить оборонительную линию команды. «Зенит» поборется за футболиста с китайскими клубами «Шанхай Теллэйс» и «Гуанчжоу Эвергранд».

Напомним, Пепе перешел в «Реал» из португальского «Порту» в 2007 году за 30 млн евро. В мадридском клубе футболист дважды выигрывал чемпионат Испании, кубок и суперкубок страны. В составе команды португальский защитник побеждал в Лиге чемпионов в 2014 и 2016 году, а также одерживал победы в суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. Немецкий портал transfermarkt.de оценивает Пепе в 6 млн евро.