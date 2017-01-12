Все новости

12.01.17 / 12:09 Новости / Россия и мир

В новогодний период «Почта России» обработала 60 млн международных отправлений

Успех работы объяснили модернизацией почтовой логистики

Фото: sostav.ru

Фото: sostav.ru

С 1 ноября по 31 декабря 2016 года Почта России обработала максимальное количество международных почтовых отправлений – около 60 млн единиц, что почти в два раза больше, чем в позапрошлом году. Об этом в четверг сообщили в «Почте России».

Ежегодное увеличение количества отправлений обеспечивается ростом интернет-торговли. Для обработки возрастающего числа отправлений «Почта России» поддерживает модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах.
В декабре минувшего года «Почта Россия» запустила два грузовых самолета ТУ-204С. Самолеты способны перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3800 км. Известно, что самолеты произвели 29 рейсов и доставили 832 тонны почты и грузов в крупные города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск и другие. В настоящее время самый мощный центров по обработке почтовых отправлений служит kогистический центр Внуково. Последний обрабатывает 1  млн операций в сутки.
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016