В новогодний период «Почта России» обработала 60 млн международных отправлений Успех работы объяснили модернизацией почтовой логистики

С 1 ноября по 31 декабря 2016 года Почта России обработала максимальное количество международных почтовых отправлений – около 60 млн единиц, что почти в два раза больше, чем в позапрошлом году. Об этом в четверг сообщили в «Почте России».

Ежегодное увеличение количества отправлений обеспечивается ростом интернет-торговли. Для обработки возрастающего числа отправлений «Почта России» поддерживает модернизацию логистических объектов как в Москве, так и в регионах.

В декабре минувшего года «Почта Россия» запустила два грузовых самолета ТУ-204С. Самолеты способны перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3800 км. Известно, что самолеты произвели 29 рейсов и доставили 832 тонны почты и грузов в крупные города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск и другие. В настоящее время самый мощный центров по обработке почтовых отправлений служит kогистический центр Внуково. Последний обрабатывает 1 млн операций в сутки.