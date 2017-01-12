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12.01.17 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть

Прибыль Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году выросла на 14%

До 54 млрд рублей

СбербанкМаржинальная прибыль Северо-Западного банка Сбербанка до налогообложения в 2016 году выросла на 14% по сравнению с показателем 2015 года. Об этом в Сбербанке сообщили в четверг.

По предварительным прогнозам прибыль составила 54 млрд рублей. «В динамике за последние три года прибыль выросла на 46%», — сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Курдюков.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в семи регионах. Ему принадлежит свыше 1 тыс. офисов. По итогам прошлого года, организация выдала потребительских кредитов на 58,7 млрд рублей. Это на 46% больше, чем в 2015 году.

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