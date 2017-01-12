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12.01.17 / 14:50 Новости / Россия и мир / Финансы

Продажи новых автомобилей в России сократились на 11% в 2016 году

Всего реализовано свыше 1,4 млн новых машин

Машины авто фото с сайта autoblog. grПродажи новых машин в России уменьшились на 11% в прошлом году. Об этом в четверг сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

В 2016 году в стране реализовали 1,42 млн новых машин. В декабре продажи составила 145,6 тыс. машин.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер подчеркнул, что «рынок в целом по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процесс финального поиска дна».

Добавим, согласно прогнозу АЕБ, в этом году в России продадут 1,48 млн автомобилей при условии наличия программ господдержки отрасли. Таким образом, продажи могут вырасти на 4%.

Главным бестселлером российского рынка стала Hyundai Solaris. Второе место занимает Lada Granta, а третье – KIA Rio.

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