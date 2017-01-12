KIA увеличила мировые продажи в 2016 году на 3,2% До более чем 3 млн автомобилей

Мировые продажи южнокорейского автопроизводителя KIA в 2016 году выросли на 3,2%. Об этом в компании сообщили в четверг.

Всего в 2016 году было реализовано более 3 млн автомобилей KIA. Увеличение объема продаж за год отмечено в Западной Европе (реализовано 436 тыс. автомобилей, +13,1%), Китае (663,07 тыс. автомобилей; +4,4%), Северной Америке(719 268 автомобилей; +3,7%) и Южной Корее (535 тыс. автомобилей, +1,4%). В России в 2016 году было реализовано 149,567 тыс. новых автомобилей KIA.

KIA Motors была основана в 1944 году. Компании принадлежат 14 автомобильных заводов в пяти странах мира. Ежегодно предприятия производят свыше 3 млн автомобилей. Ежегодный доход компании составляет около $44 млрд.