Говорухин выступил против передачи Исаакия РПЦ «Службы и так ведутся»

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин высказался против передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). Об этом он заявил в четверг.

Говорухин объяснил свою позицию тем, что в соборе и так проходят службы. Также он оговорил, что подробностей передачи Исаакиевского собора не знает.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что Исаакиевский собор передадут Российской православной церкви. Также собор сохранит музейную функцию. Оппозиция Петербурга сформировала группу против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ранее СМИ подсчитали, что Петербург ежегодно получал от Исаакиевского собора 50-70 млн рублей налогов.