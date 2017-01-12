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12.01.17 / 14:52 Новости / Россия и мир

Путин поговорил по телефону с президентом Турции

Стороны обсудили ситуацию в Сирии

путин радуга 4Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и отметили, что договоренности о прекращении огня в стране «в целом соблюдаются». Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили на тему восстановления торгово-экономических связей между Россией и Турцией.

Напомним, ранее в четверг Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Президенты России и Казахстана обсудили предстоящие сирийские переговоры. Встреча представителей оппозиции и правительства Сирии пройдет в Астане. С соответствующей инициативой ранее выступили Путин и Эрдоган.

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