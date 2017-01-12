Путин поговорил по телефону с Назарбаевым Стороны обсудили предстоящие переговоры по Сирии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Стороны обсудили предстоящую встречу по сирийскому урегулированию, которая пройдет в Астане. Кроме того, Путин и Назарбаев затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой проведения переговоров по Сирии в Астане. Назарбаев подтвердил готовность принять переговоры в столице Казахстана. Предыдущие переговоры Путина и Назарбаева по телефону прошли 30 декабря.