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12.01.17 / 13:59 Новости / Россия и мир

Путин поговорил по телефону с Назарбаевым

Стороны обсудили предстоящие переговоры по Сирии

путин радуга 7Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Стороны обсудили предстоящую встречу по сирийскому урегулированию, которая пройдет в Астане. Кроме того, Путин и Назарбаев затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой проведения переговоров по Сирии в Астане. Назарбаев подтвердил готовность принять переговоры в столице Казахстана. Предыдущие переговоры Путина и Назарбаева по телефону прошли 30 декабря.

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