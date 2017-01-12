Счетная палата может рекомендовать правительству не докапитализировать Росэксимбанк Отчеты банка не сходятся с реальными данными

Счетная палата собирается рекомендовать правительству приостановить докапитализацию Росэксимбанка в 2017 году. К таким итогам аудиторов подвел анализ исполнения банка своих целевых показателей, сообщает в четверг газета «Ведомости».

Счетная палата подсчитала, что банк неэффективно тратил бюджетные средства, которые были внесены в его уставный капитал в 2014–2016 годы. Аудиторы также заметили, что по итогам 2015 года Росэксимбанк отчитался о поддержке контрактов на экспорт высокотехнологичной продукции на 120 млрд руб. При этом, по оценки аудиторов, реальные цифры были значительно ниже.

Напомним, правительство планирует в ближайшие три года докапитализировать банк на 30 млрд рублей. Об этом минувшим летом сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов. При этом уставный капитал Роэксимбанка на 1 декабря 2016 года составляет 20,7 млрд руб.

В наступившем году Росэксимбанку хотели добавить 7,6 млрд рублей. В ходе чтения закона о бюджете эта сумма увеличилась до 10 млрд рублей.