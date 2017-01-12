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12.01.17 / 22:34 Новости / Россия и мир / Спорт

«Локомотив» договорился о соглашении по трансферу Самедова в «Спартак»

Информацию подтвердил председатель совета директоров «Локомотива»

Самедов Спартак

Фото: sportfm.ru

Московский «Локомотив» согласовал условия трансфера полузащитника Александра Самедова в «Спартак». Об этом председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил в четверг.

Ранее стало известно, что «Локомотив» хочет получить за своего полузащитника 5 млн евро. Также сообщалось, что Самедов уже не тренируется с основным составом командой. Позже стало известно, что 32-летний полузащитник не полетит на зимний сбор.

Напомним, Александр Самоедов является полузащитником сборной России. С 2010 по 2012 года он был играком клуба «Динамо».

По материалам: tass.ru
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