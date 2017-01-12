«Яндекс» и «КиноПоиск» назвали самого популярного российского актера Редакция «КиноПоиска» подготовила обзор российского кинематографа за 15 лет

«Яндекс» и портал «Кинопоиск» назвал лидером зрительских симпатий актера Константина Хабенского. Об этом компании сообщили в четверг.

На втором месте - Алексей Чадов («Ночной дозор», «Дневной дозор», «Война» и «9 рота»). На третьем — актер Андрей Мерзликин («Бумер» и «Брестская крепость»).

За 15 лет отечественная киноиндустрия выросла более чем в три раза. Так, в 2001 году было создано менее 70 картин, а в 2015 – больше 250.

С 2001 по 2015 год в производстве фильмов, сериалов и мультфильмов приняли участие около 45 тыс. человек. Хабенский — не только комедийный актер, он также играет в фестивальных драмах. Среди самых известных работ актера - фильмы «Ёлки», «Ночной дозор», «Географ глобус пропил».

Также «Яндекс» и «КиноПоиск» запустили спецпроект. Он посвящен развитию отечественного кино в XXI веке.