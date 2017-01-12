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12.01.17 / 22:57 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк сократит 3 тыс. рабочих мест из-за робота-юриста

В 2017 году число сотрудников банка может сократиться на 8%

СбербанкВ 2017 году Сбербанк планирует сократить 3 тыс. рабочих мест из-за робота-юриста. В будущем сокращению могут подвергнуться и другие специальности, сообщил в четверг зампред правления Сбербанка Вадим Кулик.

Запуск робота-юриста запланирован на четвертый квартал 2017 года. Этот робот сможет готовить исковые заявления. По словам Кулика, подавляющее число исков, которые сейчас готовят физические лица, в первом полугодии 2017 года перейдут к электронным юристам.

Напомним, в конце декабря 2016 года о грядущих сокращениях говорил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта позволит существенно сократить число сотрудников call-центров. Он подчеркнул, что банк намерен заняться переподготовкой своих сотрудников, чтобы они смогли сохранить свои рабочие места. Позже стало известно, что в 2017 году Сбербанк планирует сократить 8% своих сотрудников.

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