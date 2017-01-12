В Петербурге пройдет фестиваль документального кино о технических видах спорта Членами жюри станут Александр Друзь и Дмитрий Пучков

В Петербурге 10 февраля в кинотеатре «Аврора» пройдет фестиваль документального кино о технических видах спорта «Сел и поехал». Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в четверг.

Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по развитию туризма города. Конкурсная программа мероприятия будет включать четыре основных номинации: лучший документальный фильм о путешествии на снегоходе, об автоэкспедиции, на квадроцикле и о мотопутешествии. Также организаторы фестиваля предусмотрели две специальные номинации: лучший благотворительный проект и лучший клубный фильм. Членами жюри станут Александр Друзь, Дмитрий Пучков, солист группы «Пилот» Илья Кнабенгоф и актер Алексей Нилов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей».

Отметим, в конце ноября в Петербурге состоялся российско-итальянский фестиваль кино RIFF. Фестиваль прошел в кинотеатре «Родина». В программу вошли 25 картин: комедии, драмы, короткометражные и документальные фильмы. На показах прошли встречи с режиссерами и актерами.