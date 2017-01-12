Селу Мангут Омской области выделят 7,5 млн рублей из-за половодья Попробуют выяснить, откуда в село поступает вода

Селу Мангут в Омской области выделят 7,5 млн рублей на первоочередные работы по отводу воды после половодья. Об этом в правительстве области сообщили в четверг.

Почти 5 млн рублей направят министерству природных ресурсов и экологии области на разработку проекта системы отвода воды. Еще 2,5 млн рублей выделят администрации Называевского района для неотложных работ по устройству временных сооружений.

В течение 20 дней проведут геодезические и гидрологические изыскания. Инженеры выяснят, откуда именно поступает вода и какие меры необходимо предпринять для решения этой проблемы.

Село Мангут расположено на Транссибирской железнодорожной магистрали. Напомним, село подтопило в конце ноября 2016 года. Пострадали несколько домов. Вода идет из Тюменской области. Поток составляет около 170 тыс. куб. м. в сутки, причем вода не замерзает даже в 30-градусный мороз.