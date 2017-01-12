Городской суд Петербурга оставил без изменения решение по Старопарголовскому кварталу Согласился с Калининским судом

Городской суд Петербурга оставил без изменения решение по законности межевания территории в Старопарголовском квартале. Соответствующее решение на сайте суда было опубликовано накануне.

Городской суд согласился с принятым ранее решением Калининского суда, который признал законной приватизацию и межевание земли в Старопарголовском квартале. Бенефициаром этого является компания «Строительный Трест», которая хочет построить здесь многоэтажный дом.

Напомним, жители Старопарголовского квартала выступают против высотной застройки района. Квартал располагается рядом с парком Сосновка. Они заявляют, что «Строительный Трест» получил землю под строительные работы незаконно. Речь идет о земельном участке площадью свыше 18 тыс. кв. м. Компания намерена возвести здесь многоквартирный 26-этажный дом.