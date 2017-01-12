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12.01.17 / 18:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Городской суд Петербурга оставил без изменения решение по Старопарголовскому кварталу

Согласился с Калининским судом

Фото lamcdn.net

Фото lamcdn.net

Городской суд Петербурга оставил без изменения решение по законности межевания территории в Старопарголовском квартале. Соответствующее решение на сайте суда было опубликовано накануне.

Городской суд согласился с принятым ранее решением Калининского суда, который признал законной приватизацию и межевание земли в Старопарголовском квартале. Бенефициаром этого является компания «Строительный Трест», которая хочет построить здесь многоэтажный дом.

Напомним, жители Старопарголовского квартала выступают против высотной застройки района. Квартал располагается рядом с парком Сосновка. Они заявляют, что «Строительный Трест» получил землю под строительные работы незаконно. Речь идет о земельном участке площадью свыше 18 тыс. кв. м. Компания намерена возвести здесь многоквартирный 26-этажный дом.

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