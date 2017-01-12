Смольный не будет субсидировать Исаакиевский собор Текущее содержание на РПЦ, сложные реставрационные работы на Смольном

Смольный не будет выделять бюджетные субсидии РПЦ на поддержание в надлежащем виде Исаакиевского собора. Об этом в четверг заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Закон не подразумевает выделения денег из бюджета на субсидии религиозным организациям, в том числе РПЦ, пояснил Мокрецов. Он также объяснил, что текущее содержание храма, то есть коммунальные платежи, уборка снега, срочные ремонтные и реставрационные работы и так далее лягут на РПЦ. Смольные будет выделять средства только на сложные реставрационные работы.

Представители РПЦ подчеркнули, что содержать собор церковь будет самостоятельно. В пример религиозная организация привела содержание Сретенского собора. При этом иногда какие-то работы будет оплачивать государство, предположили в РПЦ.

Напомним, накануне глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) сказала, что в РПЦ ожидают выделения субсидий на содержание Исаакиевского собора. Она предположила, что это произойдет, так как Исаакиевский собор является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В РПЦ предположили, что экскурсионная деятельность в соборе позволит обеспечить часть содержания собора. При этом плату за вход в РПЦ намерены отменить.