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12.01.17 / 14:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный не будет субсидировать Исаакиевский собор

Текущее содержание на РПЦ, сложные реставрационные работы на Смольном

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаСмольный не будет выделять бюджетные субсидии РПЦ на поддержание в надлежащем виде Исаакиевского собора. Об этом в четверг заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов.

Закон не подразумевает выделения денег из бюджета на субсидии религиозным организациям, в том числе РПЦ, пояснил Мокрецов. Он также объяснил, что текущее содержание храма, то есть коммунальные платежи, уборка снега, срочные ремонтные и реставрационные работы и так далее лягут на РПЦ. Смольные будет выделять средства только на сложные реставрационные работы.

Представители РПЦ подчеркнули, что содержать собор церковь будет самостоятельно. В пример религиозная организация привела содержание Сретенского собора. При этом иногда какие-то работы будет оплачивать государство, предположили в РПЦ.

Напомним, накануне глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) сказала, что в РПЦ ожидают выделения субсидий на содержание Исаакиевского собора. Она предположила, что это произойдет, так как Исаакиевский собор является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. В РПЦ предположили, что экскурсионная деятельность в соборе позволит обеспечить часть содержания собора. При этом плату за вход в РПЦ намерены отменить.

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