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12.01.17 / 20:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Судебный квартал в Петербурге построит УК «Кредо»

За 28,94 млрд рублей

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Строительством судебного квартала в Петербурге займется управляющая компания «Кредо». Соответствующая информация была в четверг опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляла 29,53 млрд рублей. «Кредо» выполнит работы за 28,94 млрд рублей.

Судебный квартал возведут на участке площадью 10 га. Он освободился после переезда института «Прикладная химия». Здесь планируется построить здание Верховного суда, судебного департамента и жилые корпуса. Кроме того, на участке построят Дворец танцев Бориса Эйфмана. Общая площадь комплекса 225 тыс. кв. м. Власти Петербурга ранее выделили на реализацию проекта 41,166 млрд рублей. Из них в следующем году выделят 14,134 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2018 году.

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