Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне ММВБ — 2224,02 пункта, РТС — 1173,06 пункта

Торги на Московской бирже в четверг открылись ростом. ММВБ составил 2 224,02 пункта, РТС поднялся до 1 173,06 пункта

Аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова отметила, что утром сформировались благоприятные условия для возобновления покупок российских акций. По ее словам, большая пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа не принесла игрокам сюрпризов. После нее индекс доллара США откатился назад до 101.4 п., сняв напряжение на сырьевых площадках. В итоге нефть Brent о вернулась к $55 за баррель. По прогнозу аналатика, цена на нефть будет колебаться в диапазоне $52-58 за баррель. Доллар США собирается балансировать в интервале 59-60 руб./$, указывает Соснова.

На Токийской фондовой бирже день закончился падением Индекс TOPIX снизился на 14.99 пунктов до 1535,41 пункта. Индекс JPX-Nikkei упал на 142,46 пунктов до 13743,96 пунктов.