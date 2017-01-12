Toyota представила кроссовер Highlander в России Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 3,5 литра

Toyota представила в России кроссовер Highlander. Об этом сообщили в четверг в «Тойота Мотор».

Toyota Highlander – третья на российском рынке модель Toyota, оснащенная пакетом интеллектуальных систем активной безопасности Toyota Safety Sense и системой кругового обзора с функцией компьютерной обработки изображения. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и 8-ступенчатой АКПП.

Напомним, ранее Toyota сообщила об отзыве 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX в России. Речь шла о машинах, проданных с сентября 2014 года. Отзыв связан с неисправностью в электрике тормозов.