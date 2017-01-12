Вопросы без ответов. Эксперты раскритиковали концепцию развития транспортной системы Петербурга

Накануне в Петербурге состоялось публичное обсуждение Концепции развития транспортной системы города. Документ, материалы которого станут основой транспортного раздела при подготовке Генплана, эксперты раскритиковали. Первичный анализ концепции показал, что это, по сути – компиляция старых Генпланов. Которая была сделана наспех и с множеством ошибок.

Конкурс на разработку концепции в 2015 году выиграло ОАО «"НИИ автомобильного транспорта" из Москвы. За свою работу они попросили 20 млн рублей при начальной цене контракта 24,7 млн рублей. На основании концепции будут разработаны обосновывающие материалы для транспортного раздела генплана Петербурга на следующий расчетный срок. Также разработка документа предполагала оценку финансовых затрат и социально-экономической эффективности транспортной системы Петербурга. В концепции предусмотрены мероприятия по развитию улично-дорожной сети и общественного транспорта на период с 2017 по 2049 год.

Руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов отметил, что концепция носит научный характер и никого н к чему не обязывает. «Но КРТИ как заказчик ее принял. Значит, документ определенным образом формирует позицию комитета», — добавил Карпов.

Фактически над документом трудилась не одна лаборатория, а несколько. И между собой они практически не взаимодействовали. «Я работал в одной из организаций, которая участвовала в разработке концепции. Да, между собой сотрудники этих организаций не общались. Разные люди делали разную, не согласованную между ними работу. Все делалось в безумно короткие сроки и под очень большим влиянием центра транспортного планирования КРТИ. Поэтому мы получили то, что получили», — рассказал на прошедшей накануне встрече специалист по транспортному развитию Илья Резников.

«Обосновать процесс освоения бюджета»

Представленный документ больше вызывает вопросов, чем дает ответов. Например, не ясно, как можно проектировать дороги на намывных территориях, которых еще нет (на схемах они идут прямо по воде).

«Цель концепции – обосновать процесс освоения бюджета, обеспечить подрядчиков работой. Куда при этом должна двигаться транспортная система Петербурга, не понятно», — предположил градозащитник Дмитрий Баранов. Так, он обратил внимание на то, что на схеме развития улично-дорожной сети есть много необоснованных разноуровневых пешеходных переходов. «Возможно, в КРТИ лежит огромное количество проектов, за которые были заплачены деньги и которые прошли госэкспертизу. И их нужно реализовывать только потому, что их спроектировали», — сказал Баранов.

В запланированных концепцией мероприятиях можно найти множество спорных проектов, неоднократно подвергавшихся критике. Например, магистраль М7 через Удельный парк, Орловский тоннель и пробивка Аптекарской набережной вдоль Лопухинского сада с организацией развязки на Каменноостровском мосту.

Эксперты предположили, что наличие в схеме этих проектов еще не значит, что они будут реализованы. Но пока они есть в плане, других путей решения актуальных транспортных проблем никто искать не будет.

Говоря о концептуальной составляющей документа, участники общественного обсуждения сошлись во мнении, что его разработчики руководствовались правилом: больше бетона и скорости. Хоть в концепции и можно найти анализ решения транспортных проблем в схожих с Петербургом европейских городах, современный гуманистический подход к развитию дорожной сети остался за бортом.

«Но есть и плюсы. Так, разработчики представили честный анализ выполнения предыдущих генеральных планов. По УДС (улично-дорожная сеть — АБН) они были выполнены меньше чем на 50%», — заметил Дмитрий Баранов.

Напомним, срок реализации действующего Генплана истек в 2015 году. Новый Генеральный план Петербурга должен быть принят в 2018 году. В марте текущего года во второй раз пройдет научно-практическая конференция, на которой обсудят вопросы концепции Генерального плана Санкт-Петербурга на 2019—2043 годы. В ней примут участие эксперты, общественники, представители исполнительной и законодательной власти.

В ближайшие месяцы эксперты и общественники будут детально изучать представленную концепцию развития транспортной системы Петербурга. Они надеются пресечь реализацию сомнительных транспортных проектов на этапе их обсуждения.

Елизавета Белова / АБН