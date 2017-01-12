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12.01.17 / 16:26 Новости / Россия и мир / Финансы

В 2017 году три проекта «Газпрома» получат финансирование

Газопровод «Сила Сибири» заработает до 2020 года

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Три проекта «Газпрома», а именно «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» ожидают финансирования в этом году. Об этом сказал в четверг глава совета директоров газовой компании Виктор Зубков.

В 2016 году компания инвестировала в создание «Силы Сибири» 76,2 млрд рублей. На формирование «Турецкого потока» — 23,5 млрд рублей.

В 2014 году «Газпром» и CNPC заключили контракт о поставках отечественного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Длина последнего составит 4 тыс. км. Договор действует в течение 30 лет. В том же году подписали договор по проекту «Турецкий поток». Газопроводная система пройдет по дну Черного моря и до побережья в Турции. Эксплуатация двух ниток намечена на срок до 30 декабря 2019 года. «Северный поток-2» предполагает строительство газопроводной системы через Балтийское море и до Германии.

По материалам: ria.ru
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