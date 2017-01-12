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12.01.17 / 00:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену водки

До 219 рублей за пол-литра

путинка водка алкоголь sostav.ruМинистерство финансов предлагает повысить минимальную розничную цену водки на 15%. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов в среду.

Предполагается, что минимальная закупочная цена бутылки составит 177 рублей. От оптовика 0,5 литра самой дешевой водки будет стоить дороже — 182 рубля. В таком случае в магазинах водка обойдется в сумму не меньше 219 рублей. В настоящий момент минимальная розничная цена водки в России на 15% ниже — 190 рублей.

Напомним, в октябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что водка не станет стоить дешевле. При этом он отметил, что ее цена сильно не вырастет.

Отметим, в декабре в Иркутской области от употребления спиртосодержащей продукции погибли более 70 человек. При расследовании уголовного дела о гибели людей задержаны 12 человек — предприниматели и сотрудники торговых точек.

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